Генерала Павлюка звільнено з Міноборони. ZN писало, що його призначать на минуле місце Сирського

Олександр Павлюк (Фото: скріншот із відео)

Кабінет міністрів звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника Міністра оборони. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його словами, Павлюка звільнено з посади у зв'язку з "переходом на іншу роботу".

Раніше видання ZN.UA з посиланням на співрозмовників у Міноборони писало, що Павлюк стане новим командувачем Сухопутних військ замість Олександра Сирського, який став головнокомандувачем Збройних Сил України.

Павлюк є бойовим генералом, має звання Героя України. На війні з 2014 року, брав участь у звільненні Слов'янська, Краматорська, Сіверська та Лисичанська, а також деблокуванні Луганського аеропорту. У 2015-2017 роках був начальником штабу оперативного командування "Захід". У 2017-2020 роках очолював це командування.

З 2020 до 2021 року командував підготовкою командування Сухопутних військ. У 2021-2022 роках був командувачем Операції Об'єднаних сил. Після початку великої війни керував обороною на Донбасі, а згодом очолював Київську область.

8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський і повідомив про військових, які розглядатимуться на керівні посади в армії. Сирський опублікував свої пріоритети на посаді.

Новим начальником Генштабу ЗСУ замість Сергія Шаптали став Анатолій Баргилевич, який обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони.

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