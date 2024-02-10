Генерал Павлюк уволен из Минобороны. ZN писало, что его назначат на прошлое место Сырского

Александр Павлюк (Фото: скриншот с видео)

Кабинет министров уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его словам, Павлюк освобожден от должности в связи с "переходом на другую работу".

Ранее издание ZN.UA со ссылкой на собеседников в Минобороны писало, что Павлюк станет новым командующим Сухопутных войск вместо Александра Сырского, который стал главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Павлюк является боевым генералом, имеет звание Героя Украины. На войне с 2014 года, участвовал в освобождении Славянска, Краматорска, Северска и Лисичанска, а также деблокировании Луганского аэропорта. В 2015-2017 годах был начальником штаба оперативного командования "Запад". В 2017-2020 годах возглавлял это командование.

С 2020 по 2021 год командовал подготовкой командования Сухопутных войск. В 2021-2022 годах был командующим Операцией Объединенных сил. После начала большой войны руководил обороной на Донбассе, а потом возглавлял Киевскую область.

8 февраля Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский, и сообщил о военных, которые будут рассматриваться на руководящие должности в армии. Сырский опубликовал свои приоритеты на должности.

Новым начальником Генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы стал Анатолий Баргилевич, занимавший должность командующего Силами территориальной обороны.

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