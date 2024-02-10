Зеленський оголосив заступників головкома ЗСУ Сирського і начальника Генштабу Баргилевича

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський оголосив у вечірньому відеозверненні заступників новопризначених головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

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Заступниками Сирського стали полковники Вадим Сухаревський (колишній командир 59 ОМПБр) та Андрій Лебеденко.

Зеленський зазначив, що напрямок Сухаревського – безпілотні системи та розвиток застосування дронів українськими воїнами. Напрямок Лебеденка – це інновації, технологічний компонент армії та бойових систем, адже потрібна "чітка практика роботи з новими технологіями".

Заступниками начальника Генштабу Зеленський погодив кандидатури бригадних генералів Володимира Горбатюка (колишній командир 54 ОМБр), Олексія Шевченка (начальник Одеської військової академії) і Михайла Драпатого (ексочільник угруповання "Херсон").

Напрямок Горбатюка – оперативна робота, робота штабів, планування, управління.

"У кожному штабі мають на 100% розуміти фронт", – заявив президент.

Напрямок Шевченка – логістика. Напрямок Драпатого – підготовка і якісне тренування військових.

Раніше три співрозмовники LIGA.net у військових колах повідомляли, що Сухаревський (позивний "Борсук") може бути призначений командувачем Сил безпілотних систем, створення яких Зеленський доручив розпочати у структурі ЗСУ указом від 6 лютого.

А Олександр Павлюк, якого Кабмін сьогодні звільнив з посади першого заступника міністра оборони, за даними співрозмовників LIGA.net, може стати новим командувачем Сухопутних військ замість Сирського.

8 лютого Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Залужному він запропонував "залишитись у команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський перелічив вісім змін, на які очікує найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів - побудувати в армії дієву систему ротацій.

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