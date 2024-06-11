Рэпер Yarmak представил ИИ-логотип для Сил беспилотных систем. Это механическая ласточка

Логотип включает в себя современность, технологичность и привязку к украинской идентичности

Логотип Сил беспилотных систем (Фото: Евгения Мазур/LIGA.net)

Украинский рэпер Александр Ярмак (Yarmak), командир 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов, презентовал логотип Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Им стала сгенерированная искусственным интеллектом механическая ласточка, передает корреспондент LIGA.net с мероприятия.

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"Мы обратились к нейронной сети, к искусственному интеллекту, описав ему, как мы [Силы беспилотных систем] хотим выглядеть. Так и появилась эта ласточка. То есть, это плод нейронной сети, то, как она нас представляет: нежных, хрупких, но тех, кто превращается в машину мести для своих обидчиков", – рассказал Ярмак.

По его словам, при создании логотипа военные ставили перед собой три задачи. Первое – чтобы это выглядело современно, второе – чтобы это выглядело технологически, третье – чтобы это было привязано к украинской идентичности.

Кроме того, по его мнению, ласточка является символом известия.

"В нашем случае ласточка является символом известия о том, что мы победим в этой неравной борьбе", – сказал Ярмак.

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

6 февраля президент Владимир Зеленский поручил создать в составе ВСУ Силы беспилотных систем. Указ в тот день появился на сайте ОП.

10 февраля три собеседника LIGA.net в военных кругах сообщили, что Сухаревский может быть назначен командующим Силами беспилотных систем.

в военных кругах сообщили, что Сухаревский может быть назначен командующим Силами беспилотных систем. В тот же вечер Генеральный штаб ВСУ официально сообщил, что Сухаревский – командующий Силами беспилотных систем.

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