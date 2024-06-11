Репер Yarmak презентував ШІ-логотип для Сил безпілотних систем. Це механічна ластівка – фото

Логотип Сил безпілотних систем (Фото: Євгенія Мазур/LIGA.net)

Український репер Олександр Ярмак (Yarmak), який був командиром 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, презентував логотип Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Ним стала згенерована штучним інтелектом механічна ластівка, передає кореспондентка LIGA.net із заходу.

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"Ми звернулись до нейронної мережі, до штучного інтелекту, описавши йому, як ми [Сили безпілотних систем] хочемо виглядати. Так і з'явилась ця ластівка. Тобто, це плід нейронної мережі, те, як вона нас уявляє: ніжних, тендітних, але тих, хто перетворюється на машину помсти для своїх кривдників", – розповів Ярмак.

За його словами, під час створення логотипа, військові ставили перед собою три задачі. Перше — щоб це виглядало сучасно, друге — щоб це виглядало технологічно, третє — щоб це було прив'язано до української ідентичності.

Крім того, на його думку, ластівка є символом звістки.

"У нашому випадку ластівка є символом звістки про те, що ми переможемо у цій нерівній боротьбі", – сказав Ярмак.

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

6 лютого президент Володимир Зеленський доручив створити у складі ЗСУ Сили безпілотних систем. Указ того дня з'явився на сайті ОП.

10 лютого три співрозмовники LIGA.net у військових колах повідомили, що Сухаревський може бути призначений командувачем Сил безпілотних систем.

у військових колах повідомили, що Сухаревський може бути призначений командувачем Сил безпілотних систем. Того ж вечора Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомив, що Сухаревський – командувач Сил безпілотних систем.

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