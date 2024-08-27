ЗСУ використовують на фронті понад 170 зразків безпілотних систем – командувач Сухаревський

Вадим Сухаревський зазначив, що виробники спілкуються з бойовими підрозділами, адже зацікавлені в тому, щоб їхня продукція була ефективною

Вадим Сухаревський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Понад 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються Силами оборони на фронті. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України полковник Вадим Сухаревський.

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"Український дрон – це не тільки зброя, яка змінила поле бою, я з упевненістю можу сказати, що це один із різновидів зброї нашої перемоги. Сьогодні ми не уявляємо роботу взагалі без жодного компонента в цих моментах, і дуже важливо, що український дрон – це валюта нашої держави після нашої перемоги", – заявив Сухаревський.

Він зазначив, що не так багато виробників у світі можуть зрівнятися з українськими розробками.

"Для статистики наведу приклад, що на сьогодні понад 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються на фронті", – додав командувач Сил безпілотних систем.

Військовий наголосив, що всі виробники безпілотників безпосередньо спілкуються з бойовими підрозділами, адже зацікавлені в тому, щоб їхня продукція була ефективною.

10 червня Генштаб повідомив, що Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем.

26 червня президент Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ.

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