Зеленський: На цей рік уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів

Зеленський зазначив, що в липні українські військові застосували більше дронів, ніж окупанти

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

На 2024 рік уже законтрактовано українським виробникам мільйон безпілотників. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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"За липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті – щодо всіх видів дронів, які є в наших підрозділів", – заявив глава держави.

Він уточнив, що мова йде, як про FPV-дрони, так і про далекобійні безпілотники, які вже впливають на війну стратегічно.

"І наше українське лідерство щодо дронів може бути тим чинником, який не лише наближає справедливе закінчення війни, але й зробить Україну постачальником безпеки для інших держав", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що 6 серпня на Ставці були доповіді представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства цифрової трансформації – щодо виробництва та фінансування дронів.

"На цей рік уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усіх деталей зараз ми не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими, і ми працюємо не лише з державним фінансуванням, але і з партнерами – щоб вони вкладались у наше виробництво дронів", – наголосив Зеленський.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА та артилерії – зокрема снарядів 155-мм калібру.

25 липня 2024 року Зеленський заявив, що Україна розвиває ракетний потенціал, а також готує кроки щодо далекобійних дронів.

31 липня Мінстратегпром повідомив, що Україна має потужності виробляти до трьох мільйонів дронів на рік.

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