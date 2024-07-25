Зеленський: Україна готується вийти на більшу кількість і якість далекобійних дронів
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розвиває ракетний потенціал, а також готує кроки щодо далекобійних дронів. Мета – вийти на більшу кількість і більшу якість. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський зазначив, що обговорив розвиток оборонної промисловості із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним

Зеленський наголосив, що Україна готує кроки щодо далекобійних дронів, аби вийти на більшу кількість і більшу якість.

Також глава держави розповів, що 25 липня на нараді визначилися і з Укроборонпромом, і з ракетниками щодо оновлених завдань. 

Зеленський підкреслив, що в оборонному виробництві України почали працювати не лише кошти держбюджету, а й іноземні, зокрема інвестиційні.

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