Зеленський: Україна готується вийти на більшу кількість і якість далекобійних дронів

Зеленський підкреслив, що в оборонному виробництві України почали працювати іноземні, зокрема інвестиційні кошти

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розвиває ракетний потенціал, а також готує кроки щодо далекобійних дронів. Мета – вийти на більшу кількість і більшу якість. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський зазначив, що обговорив розвиток оборонної промисловості із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Зеленський наголосив, що Україна готує кроки щодо далекобійних дронів, аби вийти на більшу кількість і більшу якість.

Також глава держави розповів, що 25 липня на нараді визначилися і з Укроборонпромом, і з ракетниками щодо оновлених завдань.

Зеленський підкреслив, що в оборонному виробництві України почали працювати не лише кошти держбюджету, а й іноземні, зокрема інвестиційні.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА та артилерії – зокрема снарядів 155-мм калібру.

6 січня 2024-го Зеленський сказав, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ.

23 липня Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого, зокрема, обговорювалася робота над ракетною програмою держави.

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