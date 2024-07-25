Зеленский: Украина готовится выйти на большее количество и качество дальнобойных дронов

Зеленский подчеркнул, что в оборонном производстве Украины начали работать иностранные, в частности инвестиционные средства

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина развивает ракетный потенциал, а также готовит шаги по дальнобойным дронам. Цель – выйти на большее количество и большее качество. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

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Зеленский отметил, что обсудил развитие оборонной промышленности с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиним.

Зеленский подчеркнул, что Украина готовит шаги по дальнобойным дронам, чтобы выйти на большее количество и большее качество.

Также глава государства рассказал, что 25 июля на совещании определились и с Укроборонпромом, и с ракетчиками по обновленным задачам.

Зеленский подчеркнул, что в оборонном производстве Украины заработали не только средства госбюджета, но и иностранные, в частности инвестиционные.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА и артиллерии – в частности снарядов 155-мм калибра.

6 января 2024-го Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.

23 июля Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого, в частности, обсуждалась работа над ракетной программой государства.

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