Зеленський: На ракетну програму України спрямовано додаткові кошти

Також на Ставці обговорювали ситуацію на фронті з головкомом Сирським та доповідала розвідка

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача – вирішено спрямувати додаткові кошти на українську ракетну програму. Глава держави анонсував "більше ракет".

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Питанням номер один на Ставці була ситуація на фронті, особливо детально розглядалися Покровський, Торецький і Харківський напрямки, зазначив Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав за допомогою відеозв’язку, наразі він "перебуває на місці й тримає ситуацію під особистим контролем", написав президент.

Також доповідали Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей військ загарбників.

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Другим питанням було виробництво українських дронів та ракет – обговорювалися потреба Сил оборони до кінця року та динаміка виробництва.

Про це доповідали міністр оборони Рустем Умєров, віцепрем'єр з інновацій Михайло Федоров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше", – зауважив Зеленський.

Ще одна доповідь Умєрова була щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад – Україна активно працює щодо цього з партнерами, підсумував президент.

23 липня після проведення засідання Ставки Зеленський повідомив, що Україна активно працює над ракетною програмою, аби зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

3 серпня після успішного українського дронового удару по аеродрому "Морозовськ" президент Зеленський заявив: необхідно, аби партнери дозволили завдавати далекобійних ударів по РФ .

5 серпня Держдеп США повідомив, що після передання Україні багатоцільових винищувачів F-16 позиція держави щодо обмежень українських ударів по території Росії західною зброєю не змінилася. Сполучені Штати змінюють свою політику згідно з безпековою ситуацією та потребами українських військових, додав речник.

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