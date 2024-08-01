Сирський визнав незначні просування Росії на фронті. Але позиції постійно змінюються
На деяких ділянках фронту росіяни мають незначний успіх, але це відбувається ціною значних втрат і суттєво не змінює ситуацію на полі бою. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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"По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх", – повідомив Сирський.
Він наголосив, що під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби, і станом на зараз суттєвих змін не відбулося.
Сирський повідомив, що Нацполіція, Служба безпеки України та Військова служба правопорядку проводять контрдиверсійні дії, виявляють і знешкоджують диверсійні групи противника в районах міської забудови на Торецькому напрямку.
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"Основні завдання моєї роботи у бригадах полягають у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, аналізі ефективності виконання бойових завдань, розв'язанні проблемних питань забезпечення підрозділів боєприпасами, БпЛА, засобами РЕБ і наданні допомоги командирам в організації бойових дій", – повідомив головком ЗСУ.
Він додав, що зустрівся з командирами підрозділів бригад, обговорювалися шляхи підвищення стійкості оборони.
- За словами Зеленського, окупаційні війська мають можливість просуватися на фронті, оскільки в українській армії довго триває комплектування бригад.
- Президент також повідомив, що протягом останніх тижнів Росія втрачає приблизно по 1000 окупантів за день.
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