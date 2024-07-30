Росіяни не зайшли у Торецьк, але це намагалася зробити ДРГ – Центр при Раді нацбезпеки
Російських загарбників немає у Торецьку Донецької області, але у місто намагалася зайти диверсійно-розвідувальна група загарбників. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.
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"Торецьк. Станом на зараз, росіян в місті немає. Тому станом на 12:00 цього дня інформація про захід росіян в Торецьк не відповідає дійсності", – написав посадовець о 12:29.
Вже о 13:18 він повідомив, що раніше ДРГ росіян намагалася зайти безпосередньо в Торецьк.
У ранковому зведенні оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця" написало, що за минулу добу на Торецькому напрямку РФ здійснила 19 атак неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.
Торецький напрямок став одним із найгарячіших на лінії фронту. Мета російського військового угруповання там – якнайшвидше вийти на Костянтинівку та наблизитись до окупації всієї Донецької області.
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