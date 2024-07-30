"Суттєва зміна". Після тривалої паузи росіяни двічі невдало штурмували під Гуляйполем – ЗСУ

За даними української розвідки, це продовження тактики невеликих штурмових дій, угруповання РФ на Запоріжжі кількісно не змінилося

Російський танк (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У Запорізькій області відбулася "суттєва зміна" – після тривалої паузи сталося два боєзіткнення на Гуляйпільському напрямку, Сили оборони відбили атаки. Про це повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія", порівнюючи з іншими ділянками фронту, небагато бойових зіткнень – шість за минулу добу.

Проте, зазначив Лиховій, є "суттєва зміна" – після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення у районі Гуляйполя, коли окупанти вдалися до двох спроб штурмувати з різних напрямків — зокрема, з села Решетилівське наступали у бік Гуляйполя.

Мапа: Deepstate

Гуляйполе на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

"Про це говорили в деяких анонсах, що це може бути такий великий наступ із формуванням наступального угруповання. Але, за даними нашої розвідки, це продовження такої тактики невеликих штурмових дій, тому що загальна чисельність російського угруповання в Запорізькій області за кількістю змін не зазнала", – пояснив Лиховій.

Водночас привертає увагу те, що росіяни "набралися зухвалості" – й у неділю намагалися штурмувати із застосуванням двох танків та одного багі, залучивши близько відділення окупантів, зазначив речник.

Один із танків уразили й знищили українські захисники, загарбники відступили й не мали успіху на Гуляйпільському напрямку, повідомив військовий.

А вже вранці в понеділок Сили оборони, продовжуючи "полювання" за російськими танками, на тому самому напрямку уразили та пошкодили два танки РФ – розвідка ще має встановити їх тип, розповів Лиховій.

"Але три танки за дві неповні доби на Гуляйпільському напрямку – це суттєвий показник, і він привертає увагу до того, що саме цей напрямок дещо все ж таки активізувався", – підсумував він.

25 липня Лиховій повідомив, що зосередження на території Запорізької області близько 90 000 окупантів не має викликати занепокоєння – йдеться про весь особовий склад, включно із тим, що перебуває у тимчасово окупованих містах.

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