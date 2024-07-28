На Покровському напрямку за день Сили оборони знешкодили 206 окупантів – Генштаб

З початку доби росіяни 36 разів намагалися прорвати українську оборону на напрямку: Сили оборони відбили 23 атаки РФ, ще 13 продовжуються

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку Сили оборони за неділю знешкодили 206 російських окупантів, 56 з них – безповоротні втрати. Загалом загарбники 36 разів намагалися прорвати українську оборону на напрямку, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Згідно з уточненими даними, за добу на Покровському напрямку захисники знешкодили 206 окупантів, 56 з них – безповоротно.

Також Сили оборони знищили танк, гаубицю Д-30, два дрони різних видів та три одиниці автотранспорту, а ще пошкодили два танки, шість артилерійських систем й один автотранспорт загарбників, пише Генштаб.

Військові зазначили, що з початку доби росіяни 36 разів намагалися прорвати українську оборону на напрямку: Сили оборони відбили 23 атаки РФ, ще 13 продовжуються.

Генштаб пояснив, що окупанти атакували неподалік населених пунктів Тимофіївка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове та Яснобродівка.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Той самий відтинок фронту, обведений червоним (мапа: Deepstate)

26 липня комбат 47 бригади "Маґура" Олександр Ширшин повідомив LIGA.net, що Сили оборони втратили населені пункти Вовче та Прогрес на Покровському напрямку, який нон-стоп перебуває під атаками російської армії.

Читайте також: Росія зменшила активність ДРГ на Сумщині, невдало пробує зайти у Сотницький Козачок – ДПСУ