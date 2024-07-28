Росія зменшила активність ДРГ на Сумщині, невдало пробує зайти у Сотницький Козачок – ДПСУ

Діями прикордонників та ЗСУ вдається упереджувати ці спроби окупантів на Харківщині, пояснив речник відомства

Російські загарбники (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У Сумській області прикордонники фіксують зменшення активності російських диверсійно-розвідувальних груп, проте окупанти повністю не відмовляються від такої діяльності. Українські захисники не дають загарбникам зайти до села Сотницький Козачок на Харківщині. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"По Сумщині окремо бачимо зменшення активності ворожих ДРГ, але повністю від своєї диверсійної діяльності ворог, звісно, не відмовляється", – заявив він.

У Харківській області, зазначив речник, є два активних напрямки, де йдуть бойові дії – населені пункти Липці та Вовчанськ.

Проте там росіяни не можуть просунутися вглиб української території – і зазнають втрат у техніці та особовому складі, зауважив Демченко.

Мапа: Deepstate

Також речник акцентував: на напрямку села Сотницький Козачок, котрий знаходиться впритул до кордону, захисники бачать активність ворога, однак йому не вдається зайти на територію України.

"Бо діями й підрозділів ДПСУ, і за підтримки більш потужних засобів підрозділів ЗСУ вдається упереджувати ці спроби", – пояснив він.

Водночас росіяни активно б'ють по Сотницькому Козачку усіма наявними засобами, аби завдавати ураження по Силах оборони на цьому напрямку, додав Демченко.

Мапа: Deepstate

Сотницький Козачок (біла позначка, обведена червоним), Харків та напрямки Липців та Вовчанську (обведено червоним) на мапі Deepstate

До того ж росіяни не припиняють обстрілювати прикордоння – найбільше обстрілів припадає на Сумщину та Харківщину, активно використовуються артилерія, дрони та авіація РФ, зауважив речник.

"І, як бачимо, ворог підтверджує свій статус країни-терориста, бо прицільно б'є і по населених пунктах, через що гинуть, зазнають поранень мирні люди, нищиться інфраструктура у населених пунктах", – підсумував представник ДПСУ.

27 липня росіяни здійснили удар з реактивних систем залпового вогню по центру Глухова на Сумщині. Через атаку було поранено 13 цивільних (семеро з них – діти), згодом 14-річний хлопчик помер у лікарні, повідомила обласна прокуратура.

4 липня російська ДРГ спробувала проникнути у Сотницький Козачок Харківської області.

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