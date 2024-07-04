Російська ДРГ спробувала зайти у Харківську область. Сили оборони ліквідовують залишки

Російський військовий. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російська диверсійно-розвідувальна група спробувала проникнути у Сотницький Козачок Харківської області. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Харків".

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Село розташоване безпосередньо на лінії державного кордону. Наразі підрозділи Сил оборони продовжують працювати над виявленням і знищенням залишків ворожої групи, розповів у коментарі LIGA.net речник ОТУ "Харків" Юрій Повх.

Сотницький Козачок (Мапа: Deepstate)

В ОТУ розповіли – вздовж лінії держкордону росіяни намагаються створити додаткові точки напруження, використовуючи ДРГ.

Водночас у зоні відповідальності ОТУ російські війська зосереджують основні зусилля на напрямках Вовчанськ і Липці.

Мапа: Deepstate

У червні речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Північ" Вадим Мисник розповів, що Росія відправляє на кордон з Україною професійні сили диверсійно-розвідувальних груп, проти них українські військові використовують тактичні заходи.

Зранку 3 липня російська авіація завдала серії ударів КАБами по Боровій Харківської області. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також РФ вдарила по Руській Лозовій.

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