Речник ЗСУ: На кордоні з Україною працюють професійні російські ДРГ

Вадим Мисник заявив, що проти цих ворожих ДРГ українські військові застосовують певні тактичні прийоми

Фото: ДПСУ

Росія відправляє на кордон з Україною професійні сили диверсійно-розвідувальних груп, проти них українські військові використовують тактичні прийоми. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Північ" Вадим Мисник.

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"Наша розвідка відстежує дії сил, що знаходяться по той бік кордону. І, звичайно, весь час — і торік, і цього року, і взимку, і навесні — тут працюють професійні диверсанти саме з боку РФ. Не потрібно недооцінювати ворога", – заявив він.

За словами Мисника, ЗСУ застосовують деякі тактичні прийоми проти цих ДРГ.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що російська армія спробувала реалізувати пропагандистську операцію в селі Рижівка в Сумській області, станом на ранок 10 червня у населеному пункті ворога немає.

Ввечері 9 червня 2024 року диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію Рижівки бойовиками його угруповання "АХМАТ-Чечня". Цю саму інформацію тиражували ресурси загарбників. Водночас голова Білопільської громади, до якої входить село, спростував цю заяву.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що ситуація в Сумські області станом на 08:00 10 червня – не початок того, що було в Харківській області після початку російського наступу.

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