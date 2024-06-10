Триколор у Рижівці був замінований, ліквідували завдяки дронам і технологіям – Генштаб

Ввечері 9 червня диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію Рижівки бойовиками його угруповання "АХМАТ-Чечня"

Російський військовий. Ілюстративне зображення (Фото: Ресур окупантів)

Російський прапор, який диверсанти повісили на одній із будівель у селі Рижівка Сумської області, був замінований. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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"Вчора на одній з будівель у Рижівці з'явився російський прапор, який був замінований", – розповів він.

Скриншот: телемарафон

Він зазначив, що ЗСУ розуміли, що це може бути смертельна провокація від російських диверсантів або від когось, кого підкупили окупанти.

"Тому із застосуванням дронів та новітніх технологій було розміновано цю ганчірку. Більше у Рижівці російської ганчірки немає", – наголосив він.

Ковальов акцентував: інформація про те, що нібито у Рижівку заходили підрозділи російських військ, не відповідає дійсності.

ДОВІДКА Село Рижівка знаходиться на кордоні, навпроти нього російський населений пункт Тьоткіно, від території України Рижівка відділена річкою Сейм та лісами. Село Рижівка знаходиться на кордоні, навпроти нього російський населений пункт Тьоткіно, від території України Рижівка відділена річкою Сейм та лісами.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що російська армія спробувала реалізувати пропагандистську операцію в селі Рижівка в Сумській області, станом на ранок 10 червня у населеному пункті ворога немає.

Ввечері 9 червня диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію Рижівки бойовиками його угруповання "АХМАТ-Чечня". Цю саму інформацію тиражували ресурси загарбників. Водночас голова Білопільської громади, до якої входить село, спростував цю заяву.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що ситуація в Сумські області станом на 08:00 10 червня – не початок того, що було в Харківській області після початку російського наступу.

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