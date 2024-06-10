Триколор в Рыжевке был заминирован, ликвидировали благодаря дронам и технологиям – Генштаб
Российский флаг, который диверсанты повесили на одном из зданий в селе Рыжевка Сумской области, был заминирован. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
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"Вчера на одном из зданий в Рыжевке появился российский флаг, который был заминирован", – рассказал он.
Он отметил, что ВСУ понимали, что это может быть смертельная провокация от российских диверсантов или от кого-то, кого подкупили оккупанты.
"Поэтому с применением дронов и новейших технологий разминировали эту тряпку. Больше в Рыжевке российской тряпки нет", – подчеркнул он.
Ковалев акцентировал: информация о том, что якобы в Рыжевку заходили подразделения российских войск, не соответствует действительности.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что российская армия попыталась реализовать пропагандистскую операцию в селе Рыжевка в Сумской области, на утро 10 июня в населенном пункте врага нет.
- Вечером 9 июня диктатор Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы оккупации Рыжевки боевиками его группировки "АХМАТ-Чечня". Эту же информацию тиражировали ресурсы захватчиков. В то же время глава Белопольской громады, в которую входит село, опроверг это заявление.
- Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что ситуация в Сумской области по состоянию на 08:00 10 июня – не начало того, что было в Харьковской области после начала российского наступления.
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