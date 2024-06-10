В Рыжевке нет российских военных, а вражеский флаг уничтожен – Зеленский
Российская армия попыталась реализовать пропагандистскую операцию в селе Рыжевка в Сумской области, на утро 10 июня в населенном пункте врага нет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
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Президент подчеркнул: Силы обороны полностью контролируют ситуацию в Сумской области.
Российские военные попытались реализовать операцию пропагандистского характера в Рыжевке, но по состоянию на утро 10 июня российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет, рассказал президент.
"Продолжается активность российских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать", – подчеркнул он.
Вечером 9 июня диктатор Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы оккупации Рыжевки боевиками его группировки "АХМАТ-Чечня". Эту же информацию тиражировали ресурсы захватчиков. В то же время глава Белопольской громады, в которую входит село, опроверг это заявление.
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что ситуация в Сумской области по состоянию на 08:00 10 июня – не начало того, что было в Харьковской области после начала российского наступления.
- О том, что Сумское направление может быть следующим для атаки России, говорят уже несколько недель. После того как российские войска прорвались в Харьковскую область на Волчанск, о риске вражеского наступления на Сумскую и Черниговскую области предупредили и президент Владимир Зеленский, и глава украинской разведки Кирилл Буданов.
- Заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что Россия вряд ли попытается глубоко продвинуться на территорию Украины. Боевые действия там ей нужны, чтобы растянуть силы и ресурсы Украины.
- 26 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия собирает наступательную группировку возле Сумской области.
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