В Рыжевке нет российских военных, а вражеский флаг уничтожен – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Российская армия попыталась реализовать пропагандистскую операцию в селе Рыжевка в Сумской области, на утро 10 июня в населенном пункте врага нет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул: Силы обороны полностью контролируют ситуацию в Сумской области.

Российские военные попытались реализовать операцию пропагандистского характера в Рыжевке, но по состоянию на утро 10 июня российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет, рассказал президент.

"Продолжается активность российских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать", – подчеркнул он.

Карта: Deepstate

Вечером 9 июня диктатор Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы оккупации Рыжевки боевиками его группировки "АХМАТ-Чечня". Эту же информацию тиражировали ресурсы захватчиков. В то же время глава Белопольской громады, в которую входит село, опроверг это заявление.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что ситуация в Сумской области по состоянию на 08:00 10 июня – не начало того, что было в Харьковской области после начала российского наступления.

О том, что Сумское направление может быть следующим для атаки России, говорят уже несколько недель. После того как российские войска прорвались в Харьковскую область на Волчанск, о риске вражеского наступления на Сумскую и Черниговскую области предупредили и президент Владимир Зеленский, и глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что Россия вряд ли попытается глубоко продвинуться на территорию Украины. Боевые действия там ей нужны, чтобы растянуть силы и ресурсы Украины.

26 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия собирает наступательную группировку возле Сумской области.

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