У Рижівці немає російських військових, а ворожий прапор знищено – Зеленський

Ввечері 9 червня диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію Рижівки бойовиками його угруповання "АХМАТ-Чечня"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Російська армія спробувала реалізувати пропагандистську операцію в селі Рижівка в Сумській області, станом на ранок 10 червня у населеному пункті ворога немає. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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Президент наголосив: Сили оборони повністю контролюють ситуацію в Сумській області.

Російські військові спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру у Рижівці, але станом на ранок 10 червня російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає, розповів президент.

"Триває активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати", – наголосив він.

Мапа: Deepstate

Ввечері 9 червня диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію Рижівки бойовиками його угруповання "АХМАТ-Чечня". Цю саму інформацію тиражували ресурси загарбників. Водночас голова Білопільської громади, до якої входить село, спростував цю заяву.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що ситуація в Сумські області станом на 08:00 10 червня – не початок того, що було в Харківській області після початку російського наступу.

Про те, що Сумський напрямок може бути наступним для атаки Росії, говорять уже кілька тижнів. Після того як російські війська прорвалися до Харківської області на Вовчанськ, про ризик ворожого наступу на Сумщину та Чернігівщину попередили і президент Володимир Зеленський, і голова української розвідки Кирило Буданов.

Заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що Росія навряд чи спробує глибоко просунутися на територію України. Бойові дії там їй потрібні, щоб розтягнути сили та ресурси України.

26 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія збирає наступальне угруповання біля Сумської області.

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