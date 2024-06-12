Спикер ВСУ: На границе с Украиной работают профессиональные российские ДРГ

Вадим Мысник заявил, что против этих вражеских ДРГ украинские военные применяют определенные тактические приемы

Фото: ГПСУ

Россия отправляет на границу с Украиной профессиональные силы диверсионно-разведывательных групп, против которых украинские военные используют тактические приемы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Север" Вадим Мысник.

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"Наша разведка отслеживает действия сил, находящихся по ту сторону границы. И, конечно, все время – и в прошлом, и в этом году, и зимой, и весной – здесь работают профессиональные диверсанты именно со стороны РФ. Не нужно недооценивать врага", – заявил он.

По словам Мысника, ВСУ применяют некоторые тактические приемы против этих ДРГ.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что российская армия попыталась реализовать пропагандистскую операцию в селе Рыжевка в Сумской области, на утро 10 июня в населенном пункте врага нет.

Вечером 9 июня 2024 года диктатор Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы оккупации Рыжевки боевиками его группировки "АХМАТ-Чечня". Эту же информацию тиражировали ресурсы захватчиков. В то же время глава Белопольской общины, в которую входит село, опроверг это заявление.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что ситуация в Сумской области по состоянию на 08:00 10 июня – не начало того, что было в Харьковской области после начала российского наступления.

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