Росія бомбить авіацією Харківщину і Донеччину, є вбиті: фото і наслідки

У Донецькій області зафіксовано обстріли 23 населених пунктів. У Харківській області РФ завдала ударів по Боровій і Руській Лозовій

Наслідки удару по Боровій (Фото - Telegram Синєгубова)

Росія завдала чергових ударів по Донецькій і Харківській областях, в результаті чого є руйнування, загиблі й пораненні. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій та Нацполіція.

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Зранку 3 липня російська авіація завдала серії ударів керованими авіабомбами по середмістю селища Борова Ізюмського району, в районі якого спостерігається загострення впродовж останніх кількох тижнів.

Пошкоджено приватний сектор та об’єкти цивільної інфраструктури. Виникло чотири пожежі.

За попередніми даними, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. З-під завалів одного з приватних житлових будинків рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 09:52 ворог також вдарив КАБом по Руській Лозовій. Горить приватний будинок, під завалами можуть перебувати люди. Відомо про двох постраждалих цивільних чоловіків, один із них – у важкому стані.

Поліція повідомила, що під ударом армії РФ також опинились 23 населених пункти Донеччини. Дві людини загинули, дев'ятеро зазнали поранень.

Правоохоронці зафіксували в області 2511 російських обстрілів за добу.

Пошкоджено 61 цивільний об’єкт – 49 житлових будинків, магазини, заклад освіти, бібліотеку, автомобілі, екскаватор і поле пшениці.

На Селидовому росіяни скинули КАБ-500 – вбили цивільну особу, ще трьох мешканців поранили. Пошкоджено 24 приватних будинки та два авто.

У Нью-Йорку ворог поцілив по приватній оселі – загинула людина.

У Сіверську двоє поранених, по одному – у Гірнику, Зарічному, Північному та Часовому Яру.

На Лиман ворог скинув дві авіабомби УМПБ Д-30СН, пошкодив об’єкт сільського господарства, попередньо – без постраждалих.

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На Костянтинопіль окупанти спрямували бомбу УМПБ Д-30СН – руйнувань зазнали чотири приватних будинки, дві крамниці, заклад освіти, бібліотека.

Внаслідок авіаудару керованою бомбою УМПБ Д-30СН в Одрадному пошкоджено шість будинків.

2 липня на Донеччині перебував головком ЗСУ Сирський, там він відвідав бригаду Гвардії наступу "Лють".

У США анонсували нові оголошення щодо ППО для України від союзників до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

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