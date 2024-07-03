Росіяни пишуть, що вночі надводні дрони атакували Новоросійськ – там флот окупантів
Надводний дрон Sea Baby (Фото: СБУ)

Російські пропагандистські Telegram-канали заявили, що в ніч проти 3 червня безпілотні катери атакували місто Новоросійськ, в якому розташована військово-морська база окупантів.

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За словами росіян, близько 03:00 за московським часом у Новоросійську пролунала низка вибухів. Місцева влада також підтвердила факт атаки, закликавши мешканців міста не виходити на вулицю, не підходити до вікон, а також сховатися у кімнаті, вікна якої не виходять на море.

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Перед цим мер Новоросійська попередив про загрозу атаки безекіпажних катерів.

Пізніше Telegram-канали ворога масово поширили заклик до містян утриматись від купання у морі 3 липня, оскільки з 09:00 за місцевим часом оперативні служби РФ "обстежуватимуть територію".

LIGA.net звернулась за коментарем до представників Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони.

  • 15 квітня 2024 року речник СБУ Дехтяренко розповів, що модернізований надводний дрон Sea Baby тепер може нести на собі майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 км.
  • 22 травня співрозмовник LIGA.net у спецслужбах повідомив, що дрони Sea Baby, оснащені "Градами", відпрацювали по позиціях окупантів на Кінбурнській косі.

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