Росіяни пишуть, що вночі надводні дрони атакували Новоросійськ – там флот окупантів
Російські пропагандистські Telegram-канали заявили, що в ніч проти 3 червня безпілотні катери атакували місто Новоросійськ, в якому розташована військово-морська база окупантів.
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За словами росіян, близько 03:00 за московським часом у Новоросійську пролунала низка вибухів. Місцева влада також підтвердила факт атаки, закликавши мешканців міста не виходити на вулицю, не підходити до вікон, а також сховатися у кімнаті, вікна якої не виходять на море.
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Перед цим мер Новоросійська попередив про загрозу атаки безекіпажних катерів.
Пізніше Telegram-канали ворога масово поширили заклик до містян утриматись від купання у морі 3 липня, оскільки з 09:00 за місцевим часом оперативні служби РФ "обстежуватимуть територію".
LIGA.net звернулась за коментарем до представників Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони.
- 15 квітня 2024 року речник СБУ Дехтяренко розповів, що модернізований надводний дрон Sea Baby тепер може нести на собі майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 км.
- 22 травня співрозмовник LIGA.net у спецслужбах повідомив, що дрони Sea Baby, оснащені "Градами", відпрацювали по позиціях окупантів на Кінбурнській косі.
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