Росіяни пишуть, що вночі надводні дрони атакували Новоросійськ – там флот окупантів

Пропагандисти РФ заявили, що близько 03:00 місто-порт атакували безекіпажні катери. Місцевих жителів закликали не виходити до моря

Надводний дрон Sea Baby (Фото: СБУ)

Російські пропагандистські Telegram-канали заявили, що в ніч проти 3 червня безпілотні катери атакували місто Новоросійськ, в якому розташована військово-морська база окупантів.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За словами росіян, близько 03:00 за московським часом у Новоросійську пролунала низка вибухів. Місцева влада також підтвердила факт атаки, закликавши мешканців міста не виходити на вулицю, не підходити до вікон, а також сховатися у кімнаті, вікна якої не виходять на море.

Читайте також: Підготовка нових Sea Baby та надсекретних операцій. СБУ розповіла про плани на 2024 рік

Перед цим мер Новоросійська попередив про загрозу атаки безекіпажних катерів.

Пізніше Telegram-канали ворога масово поширили заклик до містян утриматись від купання у морі 3 липня, оскільки з 09:00 за місцевим часом оперативні служби РФ "обстежуватимуть територію".

LIGA.net звернулась за коментарем до представників Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони.

15 квітня 2024 року речник СБУ Дехтяренко розповів, що модернізований надводний дрон Sea Baby тепер може нести на собі майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 км.

22 травня співрозмовник LIGA.net у спецслужбах повідомив, що дрони Sea Baby, оснащені "Градами", відпрацювали по позиціях окупантів на Кінбурнській косі.

Читайте також: Дрони СБУ Sea Baby уразили чотири кораблі Росії завдяки дистанційному мінуванню – WSJ