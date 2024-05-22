Дрони Sea Baby оснастили "Градами" – вони відпрацювали по позиціях РФ на Кінбурнській косі: джерело

Дрон Sea Baby СБУ спільно з ВМСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі

Морський дрон Sea Baby (Фото: СБУ)

Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу United24, відтепер оснащені системами "Град" і вже активно "мінусують" російських військових на Кінбурнській косі. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбах, а також поділився відповідними світлинами.

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Як підтверджують співрозмовники видання, позаминулої ночі "Sea Baby" СБУ спільно з ВМСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

Фото: джерело

Фото: джерело

Співрозмовник зазначив, що Sea Baby – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється.

"Сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож на ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно", – зазначив він.

Окрім цього, у спецслужбах показали ексклюзивні кадри з випробувань Sea Baby раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.

Фото: джерело

Фото: джерело

У квітні стало відомо, що модернізований дрон Sea Baby тепер може нести на собі майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 кілометрів.

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