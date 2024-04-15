Речник СБУ: Новий Sea Baby може доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 км

Артем Дехтяренко заявив, що сьогодні дрон вартістю у 8,5 млн грн знищує військовий корабель ворога вартістю у декілька десятків мільйонів доларів

Sea Baby (Фото: СБУ)

Модернізований надводний дрон Sea Baby тепер може нести на собі майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 кілометрів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

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"Нинішній дрон Sea Baby відрізняється від минулої моделі зовнішнім виглядом і технічними характеристиками, а також здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів <...> Це означає, що СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря", – розповів він.

За словами Дехтяренка, у 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ: західні безпілотники були великі, проте неманевровні, їх легко могли виявляти "ворожі РЛС".

"Сьогодні дрон вартістю у 8,5 млн грн знищує військовий корабель ворога вартістю у декілька десятків мільйонів доларів", – заявив речник СБУ.

Дехтяренко нагадав, що Sea Baby вже вразили 11 російських кораблів та Керченський міст.

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