Спикер СБУ: Новый Sea Baby может доставить почти тонну взрывчатки более чем на 1000 км

Артем Дехтяренко заявил, что сегодня дрон стоимостью 8,5 млн грн уничтожает военный корабль врага стоимостью в несколько десятков миллионов долларов

Sea Baby (Фото: СБУ)

Модернизированный надводный дрон Sea Baby теперь может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 километров. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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"Нынешний дрон Sea Baby отличается от прошлой модели внешним видом и техническими характеристиками, а также способен доставить почти тонну взрывчатки более чем на 1000 километров <...> Это означает, что СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря", – рассказал он.

По словам Дехтяренко, в 2022 году в мире не было альтернативы ударным морским дронам СБУ: западные беспилотники были большие, но неманевренные, их легко могли обнаруживать "вражеские РЛС".

"Сегодня дрон стоимостью в 8,5 млн грн уничтожает военный корабль врага стоимостью в несколько десятков миллионов долларов", – заявил представитель СБУ.

Дехтяренко напомнил, что Sea Baby уже поразили 11 российских кораблей и Керченский мост.

В октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда были повреждения четыре военных судна, в том числе фрегат "Адмирал Макаров".

В декабре СБУ впервые рассказала, что у нее на вооружении есть не только дроны Sea Baby, но и дроны "Мамай".

В 2023 году дроны СБУ поразили ракетоносные корабли "Самум" и "Павел Державин", танкер "SIG", десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждение большому военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

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