Спикер СБУ: Новый Sea Baby может доставить почти тонну взрывчатки более чем на 1000 км
Sea Baby (Фото: СБУ)

Модернизированный надводный дрон Sea Baby теперь может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 километров. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"Нынешний дрон Sea Baby отличается от прошлой модели внешним видом и техническими характеристиками, а также способен доставить почти тонну взрывчатки более чем на 1000 километров <...> Это означает, что СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря", – рассказал он.

По словам Дехтяренко, в 2022 году в мире не было альтернативы ударным морским дронам СБУ: западные беспилотники были большие, но неманевренные, их легко могли обнаруживать "вражеские РЛС".

"Сегодня дрон стоимостью в 8,5 млн грн уничтожает военный корабль врага стоимостью в несколько десятков миллионов долларов", – заявил представитель СБУ.

Дехтяренко напомнил, что Sea Baby уже поразили 11 российских кораблей и Керченский мост.

Читайте также: Подготовка новых Sea Baby и сверхсекретных операций. СБУ рассказала о планах на 2024 год

войнасбудронбеспилотникАртем ДехтяренкоSea Baby