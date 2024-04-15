Спикер СБУ: Новый Sea Baby может доставить почти тонну взрывчатки более чем на 1000 км
Модернизированный надводный дрон Sea Baby теперь может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 километров. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
"Нынешний дрон Sea Baby отличается от прошлой модели внешним видом и техническими характеристиками, а также способен доставить почти тонну взрывчатки более чем на 1000 километров <...> Это означает, что СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря", – рассказал он.
По словам Дехтяренко, в 2022 году в мире не было альтернативы ударным морским дронам СБУ: западные беспилотники были большие, но неманевренные, их легко могли обнаруживать "вражеские РЛС".
"Сегодня дрон стоимостью в 8,5 млн грн уничтожает военный корабль врага стоимостью в несколько десятков миллионов долларов", – заявил представитель СБУ.
Дехтяренко напомнил, что Sea Baby уже поразили 11 российских кораблей и Керченский мост.
- В октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда были повреждения четыре военных судна, в том числе фрегат "Адмирал Макаров".
- В декабре СБУ впервые рассказала, что у нее на вооружении есть не только дроны Sea Baby, но и дроны "Мамай".
- В 2023 году дроны СБУ поразили ракетоносные корабли "Самум" и "Павел Державин", танкер "SIG", десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждение большому военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".
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