Дроны Sea Baby оснастили "Градами" и ударили по позициям РФ на Кинбурнской косе – источник

Дрон Sea Baby СБУ совместно с ВМСУ эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе

Морской дрон Sea Baby (Фото: СБУ)

Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу United24, теперь оснащены системами "Град" и уже активно "минусуют" российских военных на Кинбурнской косе. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в спецслужбах, а также поделился соответствующими фотографиями.

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Как подтверждают собеседники издания, позапрошлой ночью Sea Baby СБУ совместно с ВМСУ эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Фото: источник

Фото: источник

Собеседник отметил, что Sea Baby – это не просто дрон, а многофункциональная платформа, которая постоянно совершенствуется.

"Сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда, эффективно", – отметил он.

Кроме этого, в спецслужбах показали эксклюзивные кадры с испытаний Sea Baby ранее зимой и непосредственно с производства дронов.

Фото: источник

Фото: источник

В апреле стало известно, что модернизированный дрон Sea Baby теперь может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 километров.

В октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда были повреждения четыре военных судна, в том числе фрегат "Адмирал Макаров".

В декабре СБУ впервые рассказала, что у нее на вооружении есть не только дроны Sea Baby, но и дроны "Мамай".

В 2023 году дроны СБУ поразили ракетоносные корабли "Самум" и "Павел Державин", танкер "SIG", десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждение большому военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

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