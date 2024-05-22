Дроны Sea Baby оснастили "Градами" и ударили по позициям РФ на Кинбурнской косе – источник
Морской дрон Sea Baby (Фото: СБУ)

Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу United24, теперь оснащены системами "Град" и уже активно "минусуют" российских военных на Кинбурнской косе. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в спецслужбах, а также поделился соответствующими фотографиями.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Как подтверждают собеседники издания, позапрошлой ночью Sea Baby СБУ совместно с ВМСУ эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Фото: источник
Фото: источник
Фото: источник
Фото: источник

Собеседник отметил, что Sea Baby – это не просто дрон, а многофункциональная платформа, которая постоянно совершенствуется.

"Сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда, эффективно", – отметил он.

Кроме этого, в спецслужбах показали эксклюзивные кадры с испытаний Sea Baby ранее зимой и непосредственно с производства дронов.

Фото: источник
Фото: источник
Фото: источник
Фото: источник

В апреле стало известно, что модернизированный дрон Sea Baby теперь может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 километров. 

Читайте также: Подготовка новых Sea Baby и сверхсекретных операций. СБУ рассказала о планах на 2024 год

армия РоссииКинбурнская косавойнасбудронSea Baby