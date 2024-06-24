Дрони СБУ Sea Baby уразили чотири кораблі Росії завдяки дистанційному мінуванню – WSJ

За даними журналістів, протягом півтора місяця профільна команда відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправити SeaBaby

Морський дрон Sea Baby (Фото: СБУ)

Завдяки тому, що морські дрони Служби безпеки України Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову, СБУ уразила щонайменше чотири російські кораблі. Про це йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Видання пише – після перших застосувань Україною морських дронів, росіяни побудували більші загородження на вході у порт в Севастополі, що майже унеможливило удари з безпілотників.

Тоді команда очільника СБУ Василя Малюка придумала альтернативу: закладання морських мін, зазначили журналісти.

Це було зроблено за допомогою "донних мін", які виготовлені з пластику та важать близько 180 кг – їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям.

За даними журналістів, протягом півтора місяця профільна команда Малюка відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправити Sea Baby для встановлення двох мін.

14 вересня "Самум", ракетний корвет, підірвався на одній із мін, яка пробила діру в його кормі: "Човен досі на ремонті в сухому доку".

Видання зазначило, що протягом наступних тижнів Sea Baby курсували, подолавши понад 4800 км, заклавши ще близько 15 мін.

Під час одного з рейсів виявлений трьома патрульними катерами класу "Раптор" дрон відкрив вогонь із гранатомета, вразивши вороже судно, пишуть журналісти із посиланням на слова бригадного генерала СБУ Івана Лукашевича, який відомий під позивним Хантер.

Видання зазначило, що 11 жовтня великий патрульний катер "Павло Державін" під час входу в Севастопольську бухту пробив борт – він ішов у порт для технічного обслуговування. 13 жовтня катер був переспрямований на ремонт в інший порт, але під час виходу з Севастопольської бухти натрапив на міну.

Журналісти стверджують – великий буксир, відправлений для його порятунку, також натрапив на міну, і його довелося відбуксирувати назад до порту.

WSJ зазначило, що кілька днів потому вибух також пошкодив сучасний протимінний корабель "Владимир Козицкий", один із двох, які є на службі в Росії.

За інформацією журналістів, дистанційне мінування – це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі.

"Раніше морські безпілотники використовувалися здебільшого для спостереження або логістики. Ми (СБУ. – Ред.) робимо багато речей, які до нас не робив ще ніхто у світі", – розповів співрозмовник видання.

15 квітня речник СБУ Дехтяренко розповів, що модернізований надводний дрон Sea Baby тепер може нести на собі майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 км.

22 травня співрозмовник LIGA.net у спецслужбах повідомив, що дрони Sea Baby, оснащені "Градами", відпрацювали по позиціях окупантів на Кінбурнській косі.

Читайте також: Підготовка нових Sea Baby та надсекретних операцій. СБУ розповіла про плани на 2024 рік