Россияне пишут, что ночью надводные дроны атаковали Новороссийск – там флот оккупантов

Пропагандисты РФ заявили, что около 03:00 город-порт атаковали безэкипажные катера. Местных жителей призвали не выходить к морю

Надводный дрон Sea Baby (Фото: СБУ)

Российские пропагандистские Telegram-каналы заявили, что в ночь на 3 июня беспилотные катера атаковали город Новороссийск, в котором находится военно-морская база оккупантов.

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По словам россиян, около 03:00 по московскому времени в Новороссийске раздался ряд взрывов. Местные власти также подтвердили факт атаки, призвав жителей города не выходить на улицу, не подходить к окнам, а также укрыться в комнате, окна которой не выходят на море.

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Перед этим мэр Новороссийска предупредил об угрозе атаки безэкипажных катеров.

Позже Telegram-каналы врага массово распространили призыв к горожанам воздержаться от купания в море 3 июля, поскольку с 09:00 по местному времени оперативные службы РФ будут "обследовать территорию".

LIGA.net обратилась за комментарием к представителям Службы безопасности Украины и Главному управлению разведки Минобороны.

15 апреля 2024 года представитель СБУ Дехтяренко рассказал, что модернизированный надводный дрон Sea Baby теперь может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 км.

22 мая собеседник LIGA.net в спецслужбах сообщил, что дроны Sea Baby, оснащенные "Градами", отработали по позициям оккупантов на Кинбурнской косе.

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