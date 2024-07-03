Россияне пишут, что ночью надводные дроны атаковали Новороссийск – там флот оккупантов
Российские пропагандистские Telegram-каналы заявили, что в ночь на 3 июня беспилотные катера атаковали город Новороссийск, в котором находится военно-морская база оккупантов.
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По словам россиян, около 03:00 по московскому времени в Новороссийске раздался ряд взрывов. Местные власти также подтвердили факт атаки, призвав жителей города не выходить на улицу, не подходить к окнам, а также укрыться в комнате, окна которой не выходят на море.
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Перед этим мэр Новороссийска предупредил об угрозе атаки безэкипажных катеров.
Позже Telegram-каналы врага массово распространили призыв к горожанам воздержаться от купания в море 3 июля, поскольку с 09:00 по местному времени оперативные службы РФ будут "обследовать территорию".
LIGA.net обратилась за комментарием к представителям Службы безопасности Украины и Главному управлению разведки Минобороны.
- 15 апреля 2024 года представитель СБУ Дехтяренко рассказал, что модернизированный надводный дрон Sea Baby теперь может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 км.
- 22 мая собеседник LIGA.net в спецслужбах сообщил, что дроны Sea Baby, оснащенные "Градами", отработали по позициям оккупантов на Кинбурнской косе.
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