Загострення в районі Борової: Росія посилила обстріли, можлива примусова евакуація

Поки що немає планів щодо примусової евакуації безпосередньо із Борової, але може бути рішення щодо п’яти населених пунктів "помаранчевої зони"

Олег Синєгубов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

В районі Борової Харківської області росіяни посилили обстріли, ситуація залишається напруженою, тому невдовзі може бути ухвалене рішення про примусову евакуацію дітей з території громади. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Щодо ситуації на Борівському напрямку. Спостерігаємо збільшення кількості обстрілів окупантів. Ворог знищує цивільну інфраструктуру, завдає ударів по логістичних обʼєктах, намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні", – зазначив глава ОВА.

Борова на мапі DeepState

Він наголосив, що треба максимально убезпечувати цивільне населення, а особливо — родини з дітьми. Зараз на території Борівської громади загалом проживають 580 дітей.

Наразі розглядається можливість примусової евакуації 33 дітей з п’яти населених пунктів "помаранчевої зони": Загризове, Богуславка, Шийківка, Маліївка, Нова Кругляківка. Самої Борової це поки не стосується, проте із населеного пункту вже виїхали понад 300 сімей із дітьми.

Також, за словами Синєгубова, з території громади вже евакуювали 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – до Волинської області, Харкова, Ізюма і Закарпатської області.

Синєгубов зазначив, що влада області має інформацію від військових щодо формування певного ударного угруповування в районі Борової – ворог втрачає особовий склад, але щотижня прибувають свіжомобілізовані.

18 червня OSINT-аналітики DeepState повідомили, що у районі Борової, на ділянці від Райгородки до Нововодяного, росіяни зібрали до 10 000 особового складу та близько 450 одиниць озброєння і військової техніки, з яких 200 – це артсистеми.

У 3 ОШБр заявили, що росіяни посилюють атаки в районі Борової, щоб вийти на адміністративний кордон Луганської області. Окупанти наступають на підрозділи бригади танковими полками, застосовуючи авіацію і загони так званих ПВК.

У ЗСУ запевнили, що українська влада і військове керівництво обізнані щодо ситуації в районі селища Борова – вживаються необхідні заходи.

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