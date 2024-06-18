3 ОШБр: Росія посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини – наступає танковими полками

Окупанти наступають на підрозділи 3 ОШБр танковими полками, застосовуючи авіацію і загони так званих ПВК

Фото - 3 ОШБр

Росіяни посилюють атаки, щоб вийти на адміністративний кордон Луганської області. Про це заявили у 3 окремій штурмовій бригаді, яка понад місяць виконує бойові завдання у смузі фронту Харківської області на межі із Луганщиною.

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У 3 ОШБр зазначили, що наразі це одна з найінтенсивніших ділянок наступу армії РФ, а найближче завдання окупантів – вийти до населених пунктів Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням Борової.

Окупанти наступають на підрозділи 3 ОШБр танковими полками, залучають значну кількість артилерії та додаткові загони з так званих приватних військових компаній і спецпризначенців. Також росіяни застосовують проти українських військових FPV-дрони, керовані авіаційні бомби й хімічну зброю.

У 3 ОШБр також повідомили, що від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 — це поранені.

"На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат ЗС РФ щотижня", – повідомили у бригаді.

З 10 травня триває активний російський наступ у Харківській області, проте під час Саміту миру 16 червня Зеленський сказав, що завдяки українським воїнам ситуація вже покращилась.

17 червня Сирський повідомив, що основні зусилля росіяни зараз зосереджують на Покровському напрямку.

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