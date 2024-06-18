3 ОШБр: Росія посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини – наступає танковими полками
Росіяни посилюють атаки, щоб вийти на адміністративний кордон Луганської області. Про це заявили у 3 окремій штурмовій бригаді, яка понад місяць виконує бойові завдання у смузі фронту Харківської області на межі із Луганщиною.
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У 3 ОШБр зазначили, що наразі це одна з найінтенсивніших ділянок наступу армії РФ, а найближче завдання окупантів – вийти до населених пунктів Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням Борової.
Окупанти наступають на підрозділи 3 ОШБр танковими полками, залучають значну кількість артилерії та додаткові загони з так званих приватних військових компаній і спецпризначенців. Також росіяни застосовують проти українських військових FPV-дрони, керовані авіаційні бомби й хімічну зброю.
У 3 ОШБр також повідомили, що від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 — це поранені.
"На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат ЗС РФ щотижня", – повідомили у бригаді.
- З 10 травня триває активний російський наступ у Харківській області, проте під час Саміту миру 16 червня Зеленський сказав, що завдяки українським воїнам ситуація вже покращилась.
- 17 червня Сирський повідомив, що основні зусилля росіяни зараз зосереджують на Покровському напрямку.
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