Поки не прибули F-16, РФ намагається максимально розширити географію боїв – Сирський
Росіяни усвідомлюють, що українська протиповітряна оборона невдовзі стане міцнішою із прибуттям літаків F-16, тому зараз намагаються максимально виснажити Сили оборони і розширити географію бойових дій. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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Він зазначив, що вже майже тиждень працює на східному фронті у частинах різних угруповань, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту.
За словами головнокомандувача, характер дій противника суттєво не змінився, а основні зусилля росіяни зараз зосереджують на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість її ударних бригад і полків. Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.
"Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Тому, за його словами, командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження українських військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій.
Сирський також розповів про те, як днями на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів.
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