Сирський: На Харківщині росіяни хочуть створити "пояс безпеки", у Вовчанську загрузли

Головком заявив, що просуватися далі у ворога не виходить

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

На Харківщині російські окупаційні війська намагаються створити "пояс безпеки", просунувшись вглиб українських бойових порядків. Про це після відвідування військових частин заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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"На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий пояс безпеки", – повідомив він.

За словами головкома, у Вовчанську окупанти загрузли, попри залучені сили та засоби, які вони постійно поповнюють людьми з підрозділів, які воюють на інших напрямках.

Днями речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв LIGA.net, що на Харківському напрямку російські окупанти проводять перегрупування, виставляють загороджувальні загони з-поміж особового складу кадирівського "Ахмату".

Вовчанськ відносно Харкова (Карта: Deepstate)

Вовчанськ на карті Deepstate

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