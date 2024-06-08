Зеленський: Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію

Президент України заявив про провал російського наступу в Харківській області. Напрямок посилено і буде посилено ще більше

Фото: пресслужба Офісу президента

Росії не вдалося реалізувати харківську операцію, заявив президент Володимир Зеленський у суботу після розмови з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським.

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"Говорив сьогодні з головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено", – сказав він у вечірньому зверненні.

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Президент додав, що найважче зараз у Донецькій області.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на Покровському напрямку. В суботу на цю ділянку припало понад 40% усіх атак: біля Новопокровського, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки, Новоолександрівки, Невельського, Нетайлового та Сокола.