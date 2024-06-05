Наступ Росії на Харківщині: Сирський каже, що є шанси змінити обстановку на користь ЗСУ

Головком ЗСУ Сирський побував у зоні бойових дій та назвав напрямки, де росіяни найактивніше наступають, а де намагаються відволікти Сили оборони

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав райони активних бойових дій на Харківському та Куп'янському напрямках. Він розповів про актуальну оперативну ситуацію – залишається складною, але є можливість змінити її на користь України.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Сирський зазначив, що РФ продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Окрім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру, щоб захопити ці населені пункти.

Як стверджує головнокомандувач ЗСУ, на інших напрямках ворог проводить наступальні дії для розтягування лінії активного фронту, сковування українських військ та недопущення перекидання їх на інші ділянки фронту.

Загалом, за його словами, ситуація залишається складною через високу інтенсивність бойових дій та широке використання противником бронетехніки і керованих авіабомб.

На Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке – Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.

У Вовчанську головна задача українських сил на цьому етапі – стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення територій, повідомив Сирський.

Складна ситуація, за його словами, і в районі Купʼянська - там противник намагається прорвати оборону ЗСУ з двох напрямків, тривають жорсткі бої. Завдання бійців ЗСУ – зупинити ворога і примусити перейти його до оборони.

"Моя задача – забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе", – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Російський наступ на Харківщині триває із 10 травня. Росіяни стягують резерви, але завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ.

Станом на 2 червня Україна контролювала близько 70% Вовчанська.

4 червня у ЗСУ повідомили, що російська армія на Харківському напрямку перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБ.

5 червня Нацгвардія повідомила, що для підтримки штурмів Росія переміщує на кордон з Україною нові підрозділи, зокрема мотострілецькі.

Читайте також: Фортифікації, комплектування бригад і резервів: Зеленський повернувся до Києва і зібрав Ставку