Фортифікації, комплектування бригад і резервів: Зеленський повернувся до Києва і зібрав Ставку

Президенту доповіли головком ЗСУ Сирський, міністр оборони Умєров, начальник Генштабу Баргилевич, а також глави ОВА північних областей, де наступає РФ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повернувся до Києва після низки закордонних візитів та одразу провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, "щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою". Він повідомив, що серед обговорюваних тем – фортифікації на півночі та підготовка бійців і резервістів.

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Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна – про боротьбу з російськими безпілотниками "Орлан", "Ланцет" й іншими дронами та про розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ.

"Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО", – зазначив президент.

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів на Ставці про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.

Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій доповіли про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.

Російський наступ на Харківщині триває із 10 травня. Росіяни стягують резерви, але завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ.

Станом на 2 червня Україна контролювала близько 70% Вовчанська.

4 червня у ЗСУ повідомили, що російська армія на Харківському напрямку перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБ.

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