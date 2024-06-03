Зеленський прибув з візитом до Філіппін та зустрівся з їх лідером – фото

Український лідер обговорив з філіппінським колегою двосторонню співпрацю та агресію РФ проти України

Володимир Зеленський та Фердинанд Маркус-молодший (Фото: Telegram)

Президент Володимир Зеленський заявив, що зранку 3 червня прибув з робочим візитом до Філіппін та вперше в історії двосторонніх відносин зустрівся з главою держави Фердинандом Маркосом-молодшим.

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Зеленський подякував Філіппінам за підтримку територіальної цілісності України, їх чітку позицію щодо російської агресії проти України, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Він додав, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.

"Обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті. Також обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін", – написав український лідер.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

1 червня Зеленський прибув з візитом до Сінгапуру для участі в безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла". Там він зустрівся, зокрема, з міністром оборони США Остіном Ллойдом та лідером Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамушем-Ортою.

Президент також провів велику пресконференцію, де обговорював питання майбутнього Глобального саміту миру.

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