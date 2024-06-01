Зеленський в Сінгапурі: він долучиться до безпекової конференції "Діалог Шангрі-Ла"

У межах свого візиту Зеленський проведе низку зустрічей, зокрема з сінгапурським лідером Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Вонгом

Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Сінгапуру, де він проведе низку зустрічей та виступить на безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла".

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Зеленський зауважив, що "Діалог Шангрі-Ла" — це ключовий майданчик для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

"Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки — це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону", — наголосив президент.

Крім виступу на конференції, у межах свого візиту Зеленський проведе низку зустрічей, зокрема з сінгапурським лідером Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном та інвесторами з Сінгапуру.