Зеленский в Сингапуре: он присоединится к конференции "Диалог Шангри-Ла"
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Сингапур, где он проведет ряд встреч и выступит на конференции "Диалог Шангри-Ла".
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Зеленский отметил, что "Диалог Шангри-Ла" – это ключевая площадка для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности – это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона", – подчеркнул президент.
Кроме выступления на конференции, в рамках своего визита Зеленский проведет ряд встреч, в том числе с сингапурским лидером Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином и инвесторами из Сингапура.
- 6 июня Зеленский будет находиться во Франции, где он посетит мероприятие по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.