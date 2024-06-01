Зеленский в Сингапуре: он присоединится к конференции "Диалог Шангри-Ла"

В рамках своего визита Зеленский проведет ряд встреч, в том числе с сингапурским лидером Шанмугаратнамом и премьер-министром Вонгом

Фото: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Сингапур, где он проведет ряд встреч и выступит на конференции "Диалог Шангри-Ла".

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Зеленский отметил, что "Диалог Шангри-Ла" – это ключевая площадка для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности – это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона", – подчеркнул президент.

Кроме выступления на конференции, в рамках своего визита Зеленский проведет ряд встреч, в том числе с сингапурским лидером Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином и инвесторами из Сингапура.