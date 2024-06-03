Зеленский прибыл с визитом на Филиппины и встретился с их лидером – фото

Украинский лидер обсудил с филиппинским коллегой двустороннее сотрудничество и агрессию РФ против Украины

Владимир Зеленский и Фердинанд Маркус-младший (Фото: Telegram)

Президент Владимир Зеленский заявил, что утром 3 июня прибыл с рабочим визитом в Филиппин и впервые в истории двусторонних отношений встретился с главой государства Фердинандом Маркосом-младшим.

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Зеленский поблагодарил Филиппин за поддержку территориальной целостности Украины, их четкую позицию относительно российской агрессии против Украины, а также за поддержку важных резолюций ООН. Он добавил, что Украина намерена открыть посольство в Маниле в текущем году для укрепления двустороннего сотрудничества.

"Обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите. Также обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, экспорт украинской аграрной продукции в Филиппин", – написал украинский лидер.

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

1 июня Зеленский прибыл с визитом в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла". Там он встретился, в частности, с министром обороны США Остином Ллойдом и лидером Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамушем-Ортой.

Президент также провел обширную пресс-конференцию, где обсуждал вопросы предстоящего Глобального саммита мира.

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