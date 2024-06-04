Речник ЗСУ: Росія відпрацьовує на Харківщині нову тактику – б'є ФАБ-500 по наших позиціях

З 10 травня, коли росіяни розпочали наступ на Харківщину, в районі Вовчанська прилетіло понад 300 авіабомб

ФАБ-500 (Фото: російські пропагандистські джерела)

На Харківському напрямку російські окупаційні війська відпрацьовують нову тактику: завдають артилерійських ударів по позиціях українських військових та обстрілюють керованими авіаційними бомбами ФАБ-500. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

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"Ворожа армія перейшла до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБ. Харківщина потерпає від ракетних та авіаційних ударів російських терористів, авіаційні удари завдають керованими авіабомбами ФАБ-500", – заявив він.

Волошин зазначив, що з початку наступу російських військ на Харківську область, 10 травня, в районі Вовчанська прилетіло понад 300 авіабомб. За добу на регіон окупанти можуть скидати в середньому 30 КАБ.

ФАБ-500 – радянська авіаційна бомба калібру 500 кг, призначена для ураження військово-промислових об’єктів, залізничних вузлів, енергетичних споруд, фортифікаційних укріплень і військової техніки. Несе в собі близько 200 кг вибухівки. Маючи дальність удару в середньому близько 50−55 км, КАБи дозволяють російській авіації бити по цілях в Україні, не входячи в зону ураження більшості українських ЗРК середньої дальності.

Російський наступ на Харківщині триває із 10 травня. Росіяни стягують резерви, але завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ.

Станом на 2 червня, за словами Волошина, Україна контролює близько 70% Вовчанська.

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