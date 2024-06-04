Спикер ВСУ: Враг испытывает в Харьковской области тактику – бьет ФАБ-500 по нашим позициям

С 10 мая, когда россияне начали наступление на Харьковскую область, в районе Волчанска прилетело более 300 авиабомб

ФАБ-500 (Фото: российские пропагандистские источники)

На Харьковском направлении российские оккупационные войска отрабатывают новую тактику: наносят артиллерийские удары по позициям украинских военных и обстреливают координируемыми авиационными бомбами ФАБ-500. Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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"Вражеская армия перешла к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБ. Харьковская область страдает от ракетных и авиационных ударов российских террористов, авиационные удары наносят управляемые авиабомбами ФАБ-500", – заявил он.

Волошин отметил, что с начала наступления российских войск на Харьковскую область, 10 мая, в районе Волчанска прилетело более 300 авиабомб. За сутки на регион оккупанты могут сбрасывать в среднем 30 КАБ.

ФАБ-500 – советская авиационная бомба калибра 500 кг, предназначенная для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, энергетических сооружений, крепостных укреплений и военной техники. Несет в себе около 200 кг взрывчатки. Имея дальность удара в среднем около 50-55 км, КАБ позволяют российской авиации бить по целям в Украине, не входя в зону поражения большинства украинских ЗРК средней дальности.

Российское наступление в Харьковской области продолжается с 10 мая. Россияне взимают резервы, но увязли в уличных боях за Волчанск.

По состоянию на 2 июня, по словам Волошина, Украина контролирует около 70% Волчанска.

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