Фортификации, комплектование бригад и резервов: Зеленский вернулся в Киев и собрал Ставку

Президенту доложили главком ВСУ Сырский, министр обороны Умеров, начальник Генштаба Баргилевич, а также главы ОВА северных областей, где наступает РФ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский вернулся в Киев после ряда зарубежных визитов и провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, "чтобы получить все обновления об изменениях на поле боя". Он сообщил, что среди обсуждаемых тем – фортификации на севере и подготовка бойцов и резервистов.

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Президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на основных направлениях, министра обороны Рустема Умерова, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина – о борьбе с российскими беспилотниками "Орлан", "Ланцет" и другими дронами и о развитии собственных технологий.

"Мы также определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО", – отметил президент.

Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил на Ставке о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов.

Главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций доложили о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом.

Российское наступление на Харьковщине продолжается с 10 мая. Россияне стягивают резервы, но увязли в уличных боях за Волчанск.

По состоянию на 2 июня Украина контролировала около 70% Волчанска.

4 июня в ВСУ сообщили, что российская армия на Харьковском направлении перешла к тактике поражения украинских позиций огнем артиллерии и ударами КАБ.

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