Наступление на Харьковщине: Сырский говорит – есть шансы изменить обстановку в пользу ВСУ

Главком ВСУ Сырский побывал в зоне боевых действий и назвал направления, где россияне наиболее активно наступают, а где пытаются отвлечь Силы обороны

Александр Сырский (Фото - Facebook главнокомандующего ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский посетил районы активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях. Он рассказал об актуальной оперативной ситуации – остается сложной, но есть возможность изменить ее в пользу Украины.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Сырский отметил, что РФ продолжает проведение наступательных действий, сосредотачивая основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Кроме того, проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часову Яру, чтобы захватить эти населенные пункты.

Как утверждает главнокомандующий ВСУ, на других направлениях враг проводит наступательные действия для растягивания линии активного фронта, сковывания украинских войск и недопущения переброски их на другие участки фронта.

В целом, по его словам, ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники и управляемых авиабомб.

На Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия и пытается продвигаться в сторону Глубокое – Липцы, но несет значительные потери и не имеет успеха.

В Волчанске главная задача украинских сил на этом этапе – сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения территорий, сообщил Сырский.

Сложная ситуация, по его словам, и в Купянском районе – там противник пытается прорвать оборону ВСУ на двух направлениях, продолжаются жесткие бои. Задача бойцов ВСУ – остановить врага и заставить перейти его к обороне.

"Моя задача – обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. При всей сложности ситуации у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное", – заявил главнокомандующий ВСУ.

Российское наступление в Харьковской области продолжается с 10 мая. Россияне стягивают резервы, но увязли в уличных боях за Волчанск.

По состоянию на 2 июня Украина контролировала около 70% Волчанска.

4 июня в ВСУ сообщили, что российская армия на Харьковском направлении перешла к тактике поражения украинских позиций огнем артиллерии и ударами КАБ.

5 июня Нацгвардия сообщила, что для поддержки штурмов Россия перемещает на границу с Украиной новые подразделения, в том числе мотострелковые.

Читайте также: Фортификации, комплектование бригад и резервов: Зеленский вернулся в Киев и собрал Ставку