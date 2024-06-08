Bloomberg: У Путіна закінчується час для прориву в Україні

Після того, як Україна почала отримувати західне озброєння, шанси Росії на значне просування на полі бою значно знизилися

Фото: 45 окрема артилерійська бригада

Протягом останніх місяців Росія змогла досягти лише обмежених успіхів на полі бою проти українських військ, яким бракувало зброї та боєприпасів. Це стає все більшою проблемою для диктатора Володимира Путіна, оскільки перевага його військ починає зменшуватися, йдеться в аналізі Bloomberg.

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Україна почала отримувати свіжі партії зброї від партнерів з Євросоюзу і США, а отже, вікно для російського прориву ще більше звужується.

Останнім значним успіхом Росії на фронті стало захоплення Авдіївки в лютому, після чого її війська лише незначно просунулися вперед у Донецькій області. Україні два місяці вдається тримати оборону в Часовому Ярі, а спроба Росії відкрити новий фронт у Харківській області й створити "буферну зону", як виглядає, зупинилися.

Російська стратегія на виснаження України може виявитися "дуже дорогою та кривавою для самої російської армії", сказав Bloomberg Руслан Пухов, керівник московського Центру аналізу стратегій та технологій. "Це може призвести до надмірного виснаження сил з боку російської сторони, що зі свого боку, дає українцям шанс на контратаку", – сказав він.

До того ж тепер Путіну доведеться мати справу зі змінами позиції українських союзників, які дозволили Україні завдавати ударів іноземною зброєю по території України.

"Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І Сили оборони роблять для цього все можливе", – заявив у середу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Bloomberg вказує також, що витрати на оборону у відсотках ВВП досягають рівнів піка Холодної війни 1980-х років. Це обмежує здатність Росії ще більше нарощувати військову продукцію.

Росія не змогла конвертувати свою перевагу на полі бою у значне просування, бо її командири "витрачають людей у ​​гонитві за своїми цілями, а українські війська ефективні в обороні, коли в них достатньо людей і техніки", заявила Дара Мессікот, старша наукова співробітниця Фонду Карнегі за міжнародний світ.