Байден оголосив про пакет військової допомоги Україні у $225 млн – перелік зброї

Про це американський лідер заявив на зустрічі з Володимиром Зеленським у Франції

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Франції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні розміром $225 млн, повідомила кореспондентка CNN Наталія Бертран.

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"Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на $225 млн, за що Зеленський йому подякував", – написала вона. Її колеги з AP додали, що американський президент перепросив перед Зеленським за затримки у допомозі.

ДОПОВНЕНО о 15:25. Пентагон опублікував повний список військової допомоги. Туди увійдуть:

→ ракети для ЗРК HAWK;

→ ракети для ПЗРК Stinger;

→ ракети для систем HIMARS;

→ 155-мм гаубиці;

→ артилерійські снаряди 155-мм і 105-мм калібру;

→ 81-мм мінометні системи;

→ бронетранспортери M113;

→ причепи для перевезення важкої техніки;

→ прибережні та річкові патрульні катери;

→ ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ патрони до стрілецької зброї та гранати;

→ підривні боєприпаси;

→ прилади нічного бачення;

→ запчастини та інше допоміжне обладнання.

Це озброєння нададуть Україні з наявних запасів США, щоб воно могло швидко потрапити на фронт.

10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, який включав ракети для ЗРК Patriot і бойові машини піхоти Bradley.

24 травня Вашингтон виділив черговий пакет військової допомоги Україні на $275 млн, до якого увійшли, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди.

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