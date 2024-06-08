Bloomberg: У Путина истекает время для прорыва в Украине

После того как Украина начала получать западное вооружение, шансы России на значительное продвижение на поле боя значительно снизились.

Фото: 45 отдельная артиллерийская бригада

В последние месяцы Россия смогла добиться лишь ограниченных успехов на поле боя против украинских войск, которым не хватало оружия и боеприпасов. Это становится все большей проблемой для диктатора Владимира Путина, поскольку преимущество его войск начинает уменьшаться, говорится в анализе Bloomberg.

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Украина начала получать свежие партии оружия от партнеров из Евросоюза и США, а значит, окно для российского прорыва еще больше сужается.

Последним значительным успехом России на фронте стал захват Авдеевки в феврале, после чего ее войска лишь незначительно продвинулись вперед в Донецкой области. Украине два месяца удается держать оборону в Часовом Яру, а попытка России открыть новый фронт в Харьковской области и создать "буферную зону", похоже, остановились.

Российская стратегия по истощению Украины может оказаться "очень дорогой и кровавой для самой российской армии", сказал Bloomberg Руслан Пухов, руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий. "Это может привести к чрезмерному истощению сил со стороны российской стороны, что со своей стороны дает украинцам шанс на контратаку", — сказал он.

К тому же, теперь Путину придется иметь дело с изменениями позиции украинских союзников, которые позволили Украине наносить удары иностранным оружием по территории Украины.

"Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И Силы обороны делают для этого все возможное", — заявил в среду главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Bloomberg указывает также, что расходы на оборону в процентах к ВВП достигают уровней пика Холодной войны 1980-х годов. Это ограничивает способность России еще больше увеличивать военную продукцию.

Россия не смогла конвертировать свое преимущество на поле боя в значительное продвижение, потому что ее командиры "расходуют людей в погоне за своими целями, а украинские войска эффективны в обороне, когда у них достаточно людей и техники", заявила Дара Мессикот, старшая научная сотрудница Фонд Карнеги за международный мир.