Зеленский: Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию

Президент Украины заявил о провале российского наступления в Харьковской области. Направление усилено и будет усилено еще больше

Фото: пресс-служба Офиса президента

России не удалось реализовать харьковскую операцию, заявил президент Владимир Зеленский в субботу после беседы с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским.

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"Говорил сегодня с главкомом – в целом о ситуации. Очень весомый результат – то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление – усилено. И будет еще усиленно", — сказал он в вечернем обращении.

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Президент добавил, что сложнее всего сейчас в Донецкой области.

По информации Генерального штаба ВСУ, враг сосредотачивает основные усилия на Покровском направлении. В субботу на этот участок пришлось более 40% всех атак: возле Новопокровского, Евгеновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки, Новоалександровки, Невельского, Нетайлового и Сокола.