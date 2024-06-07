Речник ЗСУ: На Харківщині окупанти перегруповуються, на боротьбу з дезертирами кинули "Ахмат"

Протягом останньої доби окупанти не наступали на Харківському напрямку

Російські окупанти (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

На Харківському напрямку російські окупаційні війська проводять перегрупування, виставляють загороджувальні загони з-поміж особового складу кадирівського "Ахмату". Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

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"На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ <...> На підтримку своїх дій ворог дотримується старої тактики виставлення загороджувальних загонів із-поміж особового складу підрозділу "Ахмат"", – розповів він.

ДОВІДКА Загороджувальні загони — загони, які розміщувалися позаду основних військ для запобігання втечі військовослужбовців з поля бою, упіймання шпигунів, диверсантів і дезертирів, повернення до частини втікачів і військовослужбовців, що відстали. Загороджувальні загони — загони, які розміщувалися позаду основних військ для запобігання втечі військовослужбовців з поля бою, упіймання шпигунів, диверсантів і дезертирів, повернення до частини втікачів і військовослужбовців, що відстали.

За словами Волошина, у Вовчанську головна задача Сил оборони – стримати ворога, завдати йому щонайбільших втрат і поступово просуватися вперед для звільнення українських територій.

У районі Купʼянська складна ситуація: окупанти намагаються прорвати оборону українських військ із двох напрямків. Там Сили оборони мають зупинити ворога й примусити перейти його до оборони, додав речник ОСУВ "Хортиця".

Російський наступ на Харківщині триває з 10 травня. Росіяни стягують резерви, але завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ.

Станом на 2 червня Україна контролювала близько 70% Вовчанська.

4 червня у ЗСУ повідомили, що російська армія на Харківському напрямку перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБ.

5 червня Нацгвардія повідомила, що для підтримки штурмів Росія переміщує на кордон з Україною нові підрозділи, зокрема мотострілецькі.

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